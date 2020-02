Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.02.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Person mit offensichtlich psychischen Auffälligkeiten verursachte größeren Polizeieinsatz.

Peine, Schwarzer Weg Nähe eines Einkaufsmarktes, 22.02.2020, 07:25-ca. 11:30 Uhr.

In Peine hatte eine Person mit offensichtlich psychischen Auffälligkeiten in einer Wohnung einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Die Polizei musste davon ausgehen, dass sich die Person in einem Zustand befand, sich selbst zu verletzen.

Die Person konnte von den Kräften der Polizei in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgeführt werden.

