POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Samstag, 22.02.2020

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Zeit: Freitag, 21. Februar 2020, 14:00 Uhr

Ort: 38226 Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring

Am Freitag, 21.02.2020, wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein im Wilhelm-Kunze-Ring in Salzgitter ordnungsgemäß parkender grauer Golf mit Kennzeichen aus Wolfsburg von einem anderen Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall zu kümmern. An dem Golf entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei Salzgitter bittet Personen, die entsprechende Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05341-18970 bei ihrer Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Zeit: Freitag, 21. Februar 2020, 23:05 Uhr

Ort: 38226 Salzgitter, Erbsenweg

Am Freitag, 21.02.2020, kam es gegen 23:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Erbsenweg in Salzgitter. Hier soll ein dunkler BMW der 5-er Reihe gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Polo gefahren sein. Der Unfallverursacher soll sich daraufhin sehr zügig mit quietschenden Reifen vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nach einem Verkehrsunfall gekümmert zu haben. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Der Schaden an dem Pkw Polo wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Auch hier bittet die Polizei Salzgitter Personen, die entsprechende Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05341-18970 zu melden.

Wechselseitige Körperverletzung nach Nachbarschaftsstreitigkeiten

Zeit: Freitag, 21. Februar 2020, 22:30 Uhr

Ort: 38226 Salzgitter, Sudermannstraße

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Salzgitter wurden am Freitag, 21.02.2020, gegen 22:30 Uhr zu Nachbarschaftsstreitigkeiten in die Sudermannstraße in Salzgitter gebeten. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort kam heraus, dass sich im Zuge von Streitigkeiten aufgrund von Ruhestörungen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (24 Jahre und 57 Jahre) ereignet hatte. Beide Männer wurden dabei leicht verletzt. Gegen beide Parteien wurden daraufhin Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Pkw-Führer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Zeit: Samstag, 22. Februar 2020, 04:55 Uhr

Ort: 38226 Salzgitter, Wildkamp

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Salzgitter führten am Samstag, 22.02.2020, gegen 04:55 Uhr in der Straße Wildkamp in Salzgitter eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde hier bei einem Fahrzeugführer aus Salzgitter Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

i.A. Schulze, PHK

