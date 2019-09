Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrerin wird bewusstlos und stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, fährt eine 36-jährige Radfahrerin aus Marl auf der Hagenstraße in Richtung Osten. Aus nicht geklärter Ursache soll die 36-Jährige das Bewusstsein verloren haben. Anschließend ist sie gegen ein geparktes Auto gefahren und gestürzt. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, an dem Fahrzeugen entstand 650 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Hagenstraße gesperrt werden.

