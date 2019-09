Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, lief eine 48-jährige Fußgängerin aus Oer-Erkenschwick, vom Parkplatz eines Supermarktes an der Rudolfstraße in Richtung Ludwigstraße. Dabei wurde sie von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Der Autofahrer hatte ebenfalls den Parkplatz über die Ausfahrt verlassen wollen. Er soll in einem schwarzen Auto unterwegs gewesen sein. Die Fußgängerin verlor kurzzeitig das Bewusstsein, setzte ihren Weg aber anschließend weiter fort. Der Autofahrer hatte sich zwischenzeitlich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die 48-Jährige hatte sich erst am heutigen Tag selbstständig zu einem Arzt begeben und der Polizei den Unfall geschildert.

Hinweise zu dem Sachverhalt erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

