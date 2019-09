Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Wohnmobil-Fahrer kommt von der Fahrbahn an

Recklinghausen (ots)

Ein 40-jähriger Marler fuhr am Dienstag um 10:40 Uhr mit seinem Wohnmobil auf dem Loemühlenweg in Richtung Süden. Als ihn ein unbekannter Motorradfahrer überholte, erschrak der 40-Jährige und verriss dabei das Lenkrad. In der Folge streift er erst mit dem Wohnmobil einen Baum fuhr anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Dabei verletzt er sich leicht. An dem Wohnmobil entstand 5.000 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

