Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen und Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 22:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten blauen VW Passat an der Straße Am Kruppwald. Der Passat wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw an der Marienburger Straße beschädigt. Bei dem geparkten Auto handelt es sich um einen silbernen Opel Zafira. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In einem engen Zeitfenster am Mittwochmorgen, zwischen 06:55 Uhr und 07:05 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Citroen Spacetourer beschädigt. Das Auto stand an der Tellstraße. An dem Fahrzeug entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Um Hinweise zu den Unfallfluchten bitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

