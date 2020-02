Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 22. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Betrunkener Radfahrer

Am Freitagvormittag, 21.02.2020, gegen 10.35 h, wurde ein 22jähriger Radfahrer, der durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, auf der Lindener Str. in Wolfenbüttel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 2,14 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend, 21.02.2020, gegen 22.23 h, wurde der 50jährige Führer eines PKW VW Touran in Wolfenbüttel, Forstweg, durch einen Funkstreifenwagen kontrolliert. Hierbei fiel auf, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines PKW Audi am 22.02.2020, gegen 02.02.h, in Wolfenbüttel, Neuer Weg, bemerkten die Polizeibeamten, dass der 24jährige Fz-Führer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Von ihm wurde der Konsum von Amphetamin und Metamphetamin eingeräumt, was ein daraufhin durchgeführter Urintest bestätigte. Zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung wurden dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Das gegen ihn eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren hat eine Geldbuße und eine Führerscheinsperre zur Folge.

- Skiebe - PHK

