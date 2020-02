Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine am 23.02.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Autofahrer

Edemissen, Peiner Straße, 22.02.2020,05.07 Uhr

Ein 36-jähriger Edemissener befuhr mit seinem Pkw Peugeot 206 die Peiner Straße aus Richtung Stederdorf kommend in Richtung Wehnsen. Dabei übersah er einen gegenüber der örtlichen Bäckerei geparkten Pkw Opel Vectra und stieß gegen diesen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig von ihm durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,59 Promille Atemalkoholkonzentration. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einem leicht Verletzten

Vechelde-Vallstedt, Grüne Allee, 22.02.2020, 11.15 Uhr

Ein 78-jähriger Vechelder wollte mit seinem Pkw Audi A6 von einem Privatgrundstück in die Grüne Allee einfahren und übersah dabei einen 42-jährigen Vechelder, der mit seinem Pkw Skoda Fabia die Grüne Allee in Richtung Köchingen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der Skoda-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wurde auf insgesamt ca. 5.000 Euro geschätzt. Gegen den Audi-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Täter bei Einbruchversuch gestört

Vechelde-Klein Gleidingen, Am Edelhof, 21.02.2020, 10 Uhr bis 10.15 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versuchte die rückseitige Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Ein Nachbar, der zu diesem Zeitpunkt nicht anwesenden Hauseigentümer, war auf den Mann aufmerksam geworden und hatte ihn angesprochen. Daraufhin war der Mann fussläufig in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Betrunkener Autofahrer

Ilsede-Bülten, Barbaraweg, 21.02.2020 20.35 Uhr

Ein 48-jähriger polnischer Staatsangehöriger steht im Verdacht einen Pkw BMW 5er im öffentichen Verkehrsraum geführt zu haben, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,36 Promille Atemalkoholkonzentration. Daraufhin wurde ihm im Peiner Klinikum eine Blutprobe entnommen und der polnische Führerschein zur Eintragung eines Sperrvermerks sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hohenhameln, Marktstraße, 21.02.2020, 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr

Ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) stieß vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen VW Golf und beschädigte ihn dadurch. Der/die Fahrzeugführer(in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

