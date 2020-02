Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 24. Februar 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Windböe erfasst Transporter

Sonntag, 23.02.2020, gegen 19:30 Uhr

Vermutlich weil eine Windböe den Aufbau eines Transporters am Sonntagabend erfasste, landete dieser im linken Straßengraben in Höhe des Gewerbegebietes von Schladen. Neben Sachschaden am Transporter entstand auch Schaden an einem Straßenbaum sowie am Graben. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen musste den Transporter bergen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell