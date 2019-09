Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Mann in Gewahrsam genommen, Sachbeschädigungen, Diebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 9:001 Uhr einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten VW Scirocco zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet eventuelle Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim-Maulach: 500 Meter langes Kupferkabel entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr von einer Baustelle an der Ecke Maulacher Hauptstraße/ Zollhausstraße eine Kabeltrommel mit 500Meter Kupferkabel entwendet. Das Gewicht der Kabeltrommel liegt bei rund einer Tonne. Zudem haben die Täter weitere 50 Meter Kabel aus einem bereits offenen Graben entfernt. Der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rot am See-Brettenfeld: Unfall mit drei Autos - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 22:15 Uhr befuhren drei PKWs die Blaufelder Straße in Richtung Crailsheim. Kurz hinter dem Bahnübergang kam den drei PKWs in einer Linkskurve ein LKW teilweise auf f deren Fahrspur entgegen. Der vorausfahrende 43-jährige Opel-Fahrer erkannte dies und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine nachfolgende 21 Jahre alte Ford-Lenkerin erkannte das Bremsmanöver des Opels und konnte ihr Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig abbremsen. Die20-Jährige, welche in ihrem Skoda Rapid hinter dem Ford fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Opel aufgeschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5.500 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, sich unter Telefon 07955 454 zu melden.

Crailsheim-Tiefenbach: Auto mit Schlamm beschmiert

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr einen in der Nähe zum Sportplatz im Rodäckerweg geparkten Ford mit Schlamm beschmiert. Dadurch wurde das Fahrzeug zerkratzt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Zum Zeitpunkt der Tat fand auf dem Sportplatz eine Sportveranstaltung statt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Crailsheim unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Autofahrer unter Drogeneifluss leistet Widerstand

Kurz nach 2:00 Uhr am Dienstagmorgen konnte eine Polizeistreife auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Alter Postweg einen PKW feststellen. Dieser wurde einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer schien auffällig nervös und wollte mit seinem Wagen davon fahren, was verhindert werden konnte. Da sich der Verdacht ergab, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv. Der Mann wurde im Laufe der Kontrolle immer aggressiver, so dass ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Er beleidigte die eingesetzten Beamten verbal und leistete körperlichen Widerstand, als er durchsucht werden sollte. Nach einer Blutentnahme in einer Klinik und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann letztlich auf freien Fuß gesetzt.

Schwäbisch Hall: Betrunkener mit Messern unterwegs

Ein Zeuge verständigte am Dienstag kurz nach Mitternacht die Polizei, da eine Person mit Messern auf offener Straße hantieren würde. Die eingesetzten Streifen konnten den Mann im Heidweg antreffen und festnehmen. Der 38-Jährige war offenbar alkoholisiert und verwirrt. Eine Verständigung mit ihm war nicht möglich. Um eine Eigen- und Fremdgefährdung auszuschließen, verbrachte der Mann die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

