Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel abgezapft - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Murrhardt: Diesel abgezapft

Am Wochenende wurden auf einer Baustelle in der Straße Im Beundle aus drei Baufahrzeugen ca. 800 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Hierzu wurden die Tankdeckel aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich nun auf über 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen kann, bei dem zum Abtransport des Diesels ein größeres Fahrzeug oder Anhänger zum Einsatz gekommen sein muss, sollte sich mit der Polizei Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Backnang: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher gelangte in der Einsteinstraße in ein Mehrfamilienhaus und drang im zweiten Obergeschoss gewaltsam in eine dortige Wohnung ein. Hierzu hatte der Eindringling das Schloss mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Ob Wertgegenstände aus der Wohnung entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei hat zum Tatgeschehen, das zwischen Sonntagabend und Montagmorgen verübt wurde, die Ermittlungen übernommen.

Murrhardt: Ausgewichen und in Leitplanke gekracht

Der Fahrer eines Omnibusses befuhr am Montag gegen7.20 Uhr den Streckenabschnitt der L 1149 zwischen Kirchenkirnberg und Oberneustetten. Im dortigen Waldstück sei er in einem dortigen Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur geraten, weshalb eine 37-jährige Opel-Fahrerin nach rechts auswich und in eine Leitplanke prallte. Der Bus sei ohne anzuhalten weiter in Richtung Oberneustetten gefahren. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 zu melden.

Waiblingen: Auffahrunfall

Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters befuhr am Montag gegen 10.45 Uhr die Schmidener Straße. Als eine Audi-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt, konnte der Sprinter-Fahrer nicht mehr stoppen und fuhr dem Pkw Audi auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die 39-jährige Autofahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Derzeit wird noch überprüft, ob die Bremsen am Lieferwagen intakt waren.

Fellbach: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Auf der B 14 ereignete sich am Montag gegen 14.50 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem drei Autos beteiligt waren. Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr die linke Fahrspur in Richtung Waiblingen, als er vor dem Kappelbergtunnel zu spät erkannte, wie der vorausfahrende Verkehr stockte. Er konnte deshalb nicht mehr anhalten und fuhr einem Pkw Mercedes auf. Dieses Auto wurde noch auf einen Pkw Mini aufgeschoben. Die Insassen blieben bei der Karambolage unverletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 15000 Euro, wobei der VW und Mercedes stark unfallbeschädigt sind und abgeschleppt werden müssen. Die linke Fahrspur ist deshalb noch bis ca. 15.30 Uhr blockiert. Der Verkehr, der sich bis Stuttgart zurückstaut, kann rechts an der Unfallstelle vorbeifahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen