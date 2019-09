Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Beleidigung, Körperverletzung

Aalen (ots)

Neresheim-Dorfmerkingen: Ungebetener Besuch

Lediglich für kurze Zeit verließ eine 33-Jährige am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr ihre Wohnung im Kirchweg, um Müll rauszubringen. Als sie ihre Wohnung wieder betrat, saß eine ihr unbekannte Frau auf dem Sofa im Wohnzimmer, hatte dort eine Bierflasche geöffnet, eine Zigarette angezündet und es sich gemütlich gemacht. Die ungebetene Besucherin, die erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, ignorierte mehrfache Aufforderungen der Wohnungsinhaberin, die Räume zu verlassen, weshalb diese letztendlich die Polizei um Hilfe bat.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei der Dame um eine 42-jährige Frau handelt, die sich infolge der Alkoholisierung wohl etwas verirrt hatte. Sie durfte ihren Rausch in Polizeigewahrsam ausschlafen. Auf die Frau kommt eine Gebührenrechnung für Polizeitransport und Übernachtung zu.

Aalen: Betrunkene Gäste und alkoholisierter Wirt

Wegen einer Ruhestörung wurde die Polizei am Sonntagmorgen in die Gartenstraße gerufen. Aus einer Kneipe drang bereits die ganze Nacht Lärm, woraufhin einem Anwohner kurz vor 06:00 Uhr der Geduldsfaden riss und die Polizei verständigte. Die Beamten stellten 10 erheblich betrunkene Gäste und einen ebenso erheblich alkoholisierten Wirt fest. Daraufhin wurde durch drei Streifenbesatzungen der Betrieb eingestellt und der Gastwirt aufgefordert die Gaststätte zu schließen. Der Aufforderung zu bezahlen und die Kneipe zu verlassen kamen die Gäste nur sehr zögerlich nach. Dem Wirt droht ein Bußgeld. Vor der Kneipe beleidigte ein 45-jähriger Gast die eingesetzten Beamten, weshalb auf ihn ein Strafverfahren zukommt.

Neresheim: Hund von Fahrzeug erfasst

Mit seinem Pkw Porsche erfasste ein 31-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr auf der B 466 an der Landesgrenze zu Bayern, einen die Fahrbahn querenden Hund. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Lediglich geringer Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Seat wechselte ein 29-Jähriger auf der Stuttgarter Straße den Fahrstreifen. Dabei streifte er den neben ihm fahrenden Pkw VW Golf einer 32-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: 9000 Euro Sachschaden

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte streifte eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Ford Mondeo am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr den neben ihr fahrenden Pkw BMW eines 36-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro entstand.

Unterschneidheim: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2221 zwischen Unterschneidheim und Sechtenhausen erfasste ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 7.20 Uhr mit seinem VW Polo einen die Fahrbahn querenden Hasen. Der kleine Vierbeiner verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Aalen: Körperverletzung

Zu einem am Boden liegenden verletzten Mann wurde die Polizei am Sonntag um 02:19 Uhr vor einen Imbiss in der Rittergasse gerufen. Ein 45-Jähriger war von zwei unbekannten Tätern angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Der 45-Jährige war darüber hinaus erheblich alkoholisiert, weshalb sich die Ermittlungen als schwierig gestalteten. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/524-0.

