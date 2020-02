Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrecher scheitert an Türverglasung.

Lippe (ots)

Unter Zuhilfenahme eines Gartenstuhls versuchte ein bislang Unbekannter am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße einzudringen. Gegen 13:10 Uhr versuchte der Täter damit das Glaselement einer Terrassentür einzuschlagen. Das Glas wurde zwar beschädigt, eine Öffnung, durch die der Einbrecher hätte ins Haus gelangen können, entstand allerdings nicht. Zeugen hörten zwar Geräusche, konnten aber niemanden erkennen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell