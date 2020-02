Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fußgängerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag bei strömenden Regen auf dem kombinierten Rad-/Gehweg der Lageschen Straße ereignete, verletzte sich eine 82-jährige Fußgängerin aus Detmold schwer. Gegen 17:30 Uhr touchierte ein 59-jähriger Radfahrer die ältere Dame, als er an ihr vorbei fahren wollte. Die Dame stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden.

