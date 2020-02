Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo Unfallflucht am Einkaufszentrum

Lippe (ots)

(MK) Am gestrigen Sonntag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Bruchweg zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr ein blauer Pkw Mini durch einen unbekannten Wagen beim ein- ausparken beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter 05222 98180.

