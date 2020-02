Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen Unfallflucht am Freizeitbad

Lippe (ots)

(MK) Auf dem Parkplatz eines Freizeitbades an der Extersche Straße wurde am Sonntag dem 16.02.2020 ein dort abgestellter schwarzer VW Polo zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr beschädigt. Den Spuren nach zu urteilen wurde der Polo durch einen weiteren Wagen beim ein- ausparken touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 05222 98180.

