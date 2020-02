Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Lügde Zwei Pkw zerkratzt

Lippe (ots)

(MK)Ein an der Blomberger Straße in Horn-Bad Meinberg geparkter schwarzer Kia Sorento wurde in der Zeit vom 12.02.2020 bis 15.02.2020 an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Ebenso wurde in der Zeit vom 11.02.2020, 12.00 Uhr bis 12.02.2020, 15.00 Uhr ein schwarzer VW Eos auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Kreuzstraße in Lügde zerkratzt. Auch hier wurde dazu ein spitzer Gegenstand benutzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit dem KK 5 der Kriminalpolizei unter der Nummer 05222 98180 in Verbindung zu setzen.

