Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Neuss-Barbaraviertel (ots)

Am Dienstagabend (11.02.) verletzte sich ein Fußgänger in der Neusser Nordstadt schwer. Gegen 18:30 Uhr wollte der 43-jährige Korschenbroicher die Düsseldorfer Straße, in Höhe der Bockholtstraße, überqueren, als er von einer 43-jährigen Frau aus Neuss, die mit ihrem Auto auf der Düsseldorfer Straße unterwegs gewesen war, touchiert wurde. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell