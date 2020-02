Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwendeten Wohnwagen (Foto anbei) - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (09.02.), 13:00 Uhr, und Montag (10.02.), 09:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen weißen Wohnwagen, mit dem Kennzeichen NE-T 1008. Der Caravan, Marke Knaus Tabbert "Azur", war an der Marie-Curie-Straße in Meerbusch-Osterath abgestellt. Die Täter koppelten ihn von einer Geländelimousine ab, ehe sie ihn mitnahmen. Über der Deichsel war ein Fahrradträger montiert, auf dem sich zudem zwei Räder befanden.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Wohnwagens nimmt die Kriminalpolizei in Meerbusch, Telefon 02131 300-0 entgegen.

