Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Neuss und Kaarst - Sicherungstechnik verhindert zwei Tatvollendungen - Polizei bietet Beratungstermin an

Neuss/Kaarst (ots)

In Neuss-Rosellen, an der Sankt Peter-Straße, drangen unbekannte Tageswohnungseinbrecher am Montag (10.02.), zwischen 10:30 Uhr und 12:35 Uhr, in ein Zweifamilienhaus ein. Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden und zeugen von der Arbeitsweise der Täter. Teile des Mobiliars wurden durchsucht. Dabei fiel den Tätern unter anderem ein IPad in die Hände.

Ein "auf Kipp" stehendes Fenster nutzten unbekannte Wohnungseinbrecher auf dem Türkisweg in Kaarst-Holzbüttgen. Am Montagabend (10.02.), zwischen 18:30 Uhr und 22:45 Uhr, gelangen sie auf diesem Weg in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Bei der Suche nach Beute fiel den Einbrechern etwas Bargeld in die Hände.

Zwei aufgrund von technischen Sicherungen gescheiterte Wohnungseinbrüche verzeichnete die Kriminalpolizei in Kaarst-Büttgen. Am Sonntag (09.02.), in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr, war ein Einfamilienhaus an der Duisburger Straße das Ziel von Einbrechern, zwischen Sonntag (09.02.), 18:00 Uhr, und Montag (10.02.), 06:00 Uhr, ein Reihenhaus am Grünewaldplatz. In beiden Fällen verhinderte der Einbau einbruchshemmender Technik an Fenster und Türen, dass die Täter nicht in die betroffenen Häuser einsteigen konnten.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an.

Kostenlose Beratung, wie man mit technischen Sicherungen Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschiebt" bieten die Experten der Polizei im Rhein-Kreis Neuss interessierten Wohnungsinhabern an. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw).

Am Mittwoch, dem 26.02.2020, um 18 Uhr, findet ein Vortrag in der Beratungsstelle an der Jülicher Landstraße 178, in Neuss, statt. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung unter 02131 300-0 ist erforderlich.

