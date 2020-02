Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Sattelzugmaschine (Foto anbei) - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss-Uedesheim (ots)

Zwischen Sonntag (09.02.), gegen 14:30 Uhr, und Montag (10.02.), gegen 10:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Parkplatzgelände an der Welserstraße in Neuss-Uedesheim. Sie stahlen eine dort abgestellte weiße Sattelzugmaschine vom Typ Mercedes Benz Actros. Am LKW waren zur Tatzeit keine Kennzeichen angebracht, da er nicht zugelassen war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

