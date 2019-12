Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Ahlhorn vom 15.12.2019: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort +++ Verkehrsunfall auf der A 1 im Bereich Harpstedt

Cappeln. Am Samstag, den 14.12.2019, ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Richtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemarkung Cappeln, Landkreis Cloppenburg.

Eine 59 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Wedel befuhr mit ihrem Pkw die Autobahn auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Osnabrück, als unmittelbar vor ihr ein Kleintransporter vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Kleintransporter zu vermeiden, lenkte die Dame nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Danach rutschte ihr Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn nach rechts in die Außenschutzplanke. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug der Frau aus Wedel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallablauf oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter Telefon 04435-93160 in Verbindung zu setzen.

Harpstedt. Am Samstag kam es gegen 20:45 Uhr auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem zu Glück auch nur Sachschaden entstand. Der Unfallort liegt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Karlsruhe wechselte mit seinem Fahrzeug vom Hauptfahr- auf den Überholfahrstreifen. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 45 Jahre alten Pkw-Fahrers aus Bremen. An der Unfallstelle machten die am Unfall beteiligten Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zur Unfallursache. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall Sachschaden in einer geschätzten Höhe von ca. 7.000,- Euro. Die Fahrzeuge waren jedoch fahrbereit und konnten nach dem Zusammenstoß ihre Fahrt noch fortsetzen.

