Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutter und Sohn flüchten nach Verkehrsunfall zu Fuß

Rommerskirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall stellt für alle Beteiligten eine Ausnahmesituation dar, selbst wenn dabei "nur" Blechschaden entstanden ist. Doch für einen Sprinterfahrer kam es am Dienstag (11.02.) zu einer Begegnung der ganz besonderen Art. Er war, gegen 14:30 Uhr, auf der Hauptstraße unterwegs als ihm - nach eigenen Angaben - an der Einmündung "Am alten Wasserwerk" plötzlich ein Mercedes die Vorfahrt nahm und in die Seite fuhr.

Als der überraschte Transporterfahrer den Schaden begutachten wollte, bemerkte er, dass der Mann hinter dem Steuer des Mercedes offenbar versuchte, seinen Weg fortzusetzen, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Versuch scheiterte, da die A-Klasse offenbar zu schwer beschädigt war. Kurzerhand sprangen der Fahrer und eine weibliche Insassin aus dem Auto und liefen in Richtung Rheinstraße davon.

Der Sprinterfahrer rief die Polizei. Dank seiner Beschreibung der Flüchtigen, konnten Mutter und Sohn wenig später gestellt werden.

Ob der Grund für die Verkehrsunfallflucht im mutmaßlichen Drogenkonsum des Fahrers, ein Schnelltest ergab Hinweise auf THC im Urin des Betroffenen, begründet lag oder in der Tatsache, dass er offenbar ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, ist nun unter anderem Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Auch zur Herkunft des Mercedes befragt, machte der 25-Jährige widersprüchliche, teils hanebüchene Angaben.

Die Polizei ließ dem jungen Mann eine Blutprobe zum Nachweis des Drogenkonsums entnehmen, stellte die beschädigte A-Klasse sicher und leitete gleich mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 25-Jährigen ein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell