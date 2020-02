POL-LIP: Kreis Lippe. Einladung für Medienvertreter.

Polizei Lippe

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zur Pressekonferenz am Dienstag, 25. Februar 2020, in das Polizeidienstgebäude an der Bielefelder Straße 90, Detmold, ein. Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann stellt ab 14 Uhr gemeinsam mit dem Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Bartelt den Jahresbericht 2019 zur Verkehrsunfallentwicklung in Lippe vor. Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass sich Medienvertreter in der hiesigen Pressestelle anmelden, sofern eine Teilnahme an dem Termin geplant ist.

