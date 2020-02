Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Dieb erbeutet Baustellenradio.

Lippe (ots)

Ein Baustellenradio der Marke Makita im Wert von etwa 200 Euro erbeutete ein Dieb am Montag zwischen 9 und 11 Uhr aus einem Firmenwagen. Das Fahrzeug der Marke Peugeot hatten die Mitarbeiter an einem Seiteneingang der Realschule "Am Werreanger" abgestellt. Der unbekannte Dieb nutzte die zeitweise Abwesenheit bei der Ladetätigkeit und stahl das Radio aus dem Peugeot heraus. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Radios richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231 6090.

