POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn am Mittwoch, 25.12.2019

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 24.12.2019, gegen 12:20 Uhr, kam es in Harpstedt, auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 87-Jähriger Mann aus Köln befuhr mit seinem Pkw den rechten Fahrstreifen und erkannte zu spät, dass der Verkehr in Höhe Streckenkilometer 140 stockte. Der Kölner fuhr auf den vorausfahrenden Pkw eines 22-Jährigen Mannes aus Leverkusen auf. Der 87-Jährige Unfallverursacher erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 22-Jährige Leverkusener wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6000 Euro.

