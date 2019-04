Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zweiradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagmorgen (10.40 Uhr) wollte ein 23-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw in den fließenden Verkehr auf der Münstereifeler Straße einfahren. Er selbst stand zuvor mit seinem Fahrzeug in einer Parkbucht rechtseitig in Richtung Roitzheimer Straße. Dabei war er offenbar einem Zweiradfahrer zu nahe gekommen. Dieser war auf der Münstereifeler Straße stadteinwärts unterwegs. Da beide Fahrzeuge sich nicht berührten, hatte der 23-Jährige das Unfallgeschehen nicht wahrgenommen. Bekannte informierten ihn und er kehrte umgehend zur Unfallstelle zurück. Der 80-Jährige Rollerfahrer hatte wegen der Einfahrt des Pkw in seinen Fahrstreifen zu stark gebremst und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Der Euskirchener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

