Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Böllern Kleinbrand entfacht

53881 Euskirchen-Billig (ots)

Offensichtlich mit Feuerwerkskörpern wurde in einem Feld an der Kreisstraße 24 (Gerstenstraße) eine Böschung in Brand gesetzt. Zeugen informierten umgehend die Feuerwehr. Diese konnten den Kleinstbrand (einige Quadratmeter) umgehend löschen. Täterhinweise liegen nicht vor.

