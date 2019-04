Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwere Verletzung durch Kettensäge

53894 Mechernich-Eiserfey (ots)

Montagnachmittag (14.30 Uhr) nutzte ein 72-Jähriger an der Hauserbachstraße seine Kettensäge um über Kopf einen Holzbalken zu bearbeiten. Aus bisher ungeklärter Ursache schlug das Gerät zurück ins Gesicht des Mannes. Die Ehefrau informierte sofort den Rettungsdienst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 72-Jährige in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

