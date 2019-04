Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw aus Hofeinfahrt gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Als ein 33-Jähriger aus Euskirchen Montagmorgen (06.00 Uhr) sein Fahrzeug nutzen wollte, erkannte er den Diebstahl seines Pkw. Er selbst hatte den schwarzen Audi S5 am Abend zuvor in seiner Hofeinfahrt an der Thüringer Straße abgestellt. Er selbst hatte seinen Pkw am frühen Montagmorgen (01.00 Uhr) noch dort stehen gesehen. Unbekannte hatten offensichtlich die Einfahrt betreten und das hochwertige Fahrzeug entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell