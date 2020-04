Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Zwei Einsätze am Ostermontag

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Ostermontag zu 2 Einsätzen gerufen. Als erstes musste um 19:57Uhr eine Person aus einem Aufzug an der Burbecker Str. befreit werden. Der Aufzug war auf Höhe des 1ten OG stecken geblieben. Die Feuerwehr öffnete die Türen und die Person konnte aus der Zwangslage befreit werden. Im Einsatz war das hauptamtliche HLF mit 4 Einsatzkräften. Weiter ging es um 23.59Uhr zu einer Pflegeeinrichtung an der Hasslinghauser Str. Hier hatte ein Fehler in der Anlage die Feuerwehr alarmiert. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr wieder in Ruhe versetzt. Damit konnten die Einheiten der Hauptwache, des Löschzuges 1 sowie der Einsatzführungsdienst um kurz nach Mitternacht wieder einrücken.

