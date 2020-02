Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall (Zeugen gesucht)

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Mittwoch den 12.02.2020 gegen 22:18 Uhr ereignete sich in der Hohenzollernstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ein Verkehrsunfall. Eine 31jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Auf Höhe des Anwesens Nummer 31 kollidierte das Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die verantwortliche Fahrerin fuhr noch ein Stück weiter, ihr Fahrzeug blieb jedoch aufgrund der Unfallschäden liegen. Hierdurch wurde der Straßenbahnverkehr der Linie 10 beeinträchtigt. Aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Derzeit ist der eigentliche Unfallhergang noch nicht vollständig rekonstruierbar. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich unter 0621-9632222 mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell