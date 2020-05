Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: In Tiefgarage sieben Motorroller beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt in eine Tiefgarage im Stadtteil Rohrbach ein und beschädigte dort insgesamt sieben Motorroller. Der Täter gelangte auf bislang unbekanntem Wege in die verschlossene Tiefgarage in der Franz-Kruckenberg-Straße und warf dort zwei abgestellte Motorroller um. An zwei weiteren Rollern brach der Täter die Top-Cases auf und durchwühlte sie. An insgesamt sieben Fahrzeugen versuchte er, die Abdeckung der Elektronik abzureißen, um an das Zündschloss zu gelangen und die Krafträder kurzzuschließen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelang ihm das jedoch nicht.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell