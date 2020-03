Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020, wurde gegen 19:30 Uhr in der Hauptstraße in Rheingönheim ein Zeuge durch einen lauten Knall auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der Unfallverursacher hatte mehrere geparkte PKW beschädigt, seinen PKW an der Unfallstelle zurückgelassen und war anschließend zu Fuß geflüchtet. Während der Unfallaufnahme kam der Fahrer, ein 30-jähriger Pole aus Ludwigshafen, zu seinem Fahrzeug zurück. Da der 30-Jährige merklich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,97 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

