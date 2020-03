Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, den 07.03.2020, kam es gegen 16:10 Uhr an der Kreuzung Salzburger Straße und Steiermarkstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem auch ein Rettungswagen beteiligt war. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Rettungswagen auf zwei weitere geparkte PKW geschoben. Eine 26-jährige Rettungssanitäterin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungswagen sowie der PKW, mit dem es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß gekommen war, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 25.000 Euro.

