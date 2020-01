Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in ein Möbelgeschäft mit angrenzender Wohnung

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 19. Januar 2020, 01:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Möbelgeschäft an der Hauptstraße in Kirchhatten. Die Räumlichkeiten des Geschäfts werden durchquert und anschließend die Tür zu einer angrenzenden Wohnung aufgebrochen. Innerhalb der Wohnung wurden die Täter durch die Bewohnerin bemerkt und flüchteten aus dem Objekt. Diebesgut wurde bei der Tat nicht erlangt. Hinweise bitte an die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410.

