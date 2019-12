Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Feuer in Bauwagen

Lügde-Sabbenhausen (ots)

Dienstag, 10.12.2019, 03:22 Uhr, Am Teiche. Der Löschzug Wörmketal sowie die Drehleiter und der ELW Lügde wurden mit dem Einsatzstichwort Feuer 3, Zimmerbrand in die Straße Am Teiche in den Ortsteil Sabbenhausen alarmiert. Am frühen Dienstagmorgen bemerkten Anwohner, dass es zu einer Rauchentwicklung in einem Bauwagen kam. Nach der Erkundung durch die Einsatzkräfte, hat durch ein überhitztes Ofenrohr die Dämmung sowie die Holzverkleidung des Bauwagens an zu schmoren gefangen. Die Einsatzkräfte löschten die Dämmung und die Holzverkleidung mittels Schnellangriff ab und kontrollierten den Bereich um das Ofenrohr mittels Wärmebildkamera um eventuelle Glutnester ausfindig zu machen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

