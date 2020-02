Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Industriegebiet Trierweiler

Trier (ots)

Am 05.02.2020 wurde im Zeitraum zwischen 07:40 Uhr und 09:00 Uhr, im Industriegebiet in Trierweiler, ein geparktes Fahrzeug der Marke VW Crafter durch einen anderen Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-97790 zu melden.

