Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Hilscheid (ots)

Am Abend des 03.02.2020 kam es vermutlich im Zeitraum von ca. 19:00 bis ca. 19:42 Uhr an der Bushaltestelle in der Hauptstraße der Ortslage Hilscheid zu Sachbeschädigungen.

Ein(e) bislang unbekannte(r) Täter(in) beschädigte an der Bushaltestelle zum Einen das Gehäuse des dort angebrachten Defibrillators sowie eine daneben befindliche Sitzbank.

Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 200 EUR. Zeugen die sachdienliche Informationen oder Hinweise zum Tathergang oder zum/zur Täter(in) machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

