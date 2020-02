Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 55776 Berglangenbach, Feldweg Am Biehl, Diebstahl von 2 Raummeter Eichenscheitholz

Baumholder

In der Zeit von Samstag, 01.02.2020, bis Dienstag, 04.02.2020, kam es an einem Feldwirtschaftsweg zwischen den Ortslagen Berglangenbach und Rückweiler zu einem Holzdiebstahl. Von einem befriedeten Gartengrundstück wurden insgesamt ca. 2 Raummeter Eichenholz in Form von Scheiten entwendet. Das Holz müsste mit einem größeren Fahrzeug oder mit einem PKW mit Hänger antransportiert worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der unten genannten Ansprechmedien mit hiesiger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

