Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in eine Einrichtung des betreuten Wohnens in Greimerath (Hochwald)

Greimerath (ots)

In der Nacht von Freitag, den 31.01.2020, auf Samstag, den 01.02.2020, wurde durch Unbekannte versucht, sich unberechtigt Zugang zu einem Anwesen des Betreuten Wohnens in der Hauptstraße in Greimerath zu verschaffen. Trotz mehrerer Hebelversuche an einer Außentür des Gebäudes konnten der/die Täter nicht in das Gebäude eindringen. An der Außentür entstand Sachschaden.

Die Polizei Saarburg erbittet unter 06581-91550 Hinweise, falls im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen durch die Bevölkerung gemacht wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell