Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Mainzer Straße - Beteiligter gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Mainzer Straße wurde am 3. Februar gegen 15:00 Uhr durch einen Linienbus ein am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei konnte lediglich der Bus angetroffen werden, der beschädigte Pkw hatte sich bereits entfernt. An der Unfallstelle konnte eine silberne Außenspiegelblende der Marke Toyota aufgefunden werden. Vermutlich wurde der Schaden durch den Geschädigten vor Fahrtantritt nicht wahrgenommen.

Zeugen oder der Halter des Fahrzeugs werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein (unter Tel: 06781/5610) zu wenden.

Polizei Idar-Oberstein

Tel. 06781/561-0

