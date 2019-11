Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Westtünnen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 15.50 Uhr, in ein Reihenendhaus auf dem Pählenweg ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

