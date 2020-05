Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall - Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrerin

Heidelberg (ots)

Ein 42-jähriger Heidelberger befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw die Brückenstraße und übersah beim Rechtsabbiegen in die Ladenburger Straße eine 27-jährige Radfahrerin. Diese erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in die Chirurgie eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1600,- Euro.

