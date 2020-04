Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Wasserwerker

Kaiserslautern (ots)

Angebliche Wasserwerker erschlichen sich am Donnerstag unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung eines 83-Jährigen. Sie gaben vor, das Wasser im Haushalt des Seniors überprüfen zu müssen. Als die Unbekannten nach der "Überprüfung" die Wohnung verließen, kamen dem 83-Jährigen Zweifel. Er war auf Trickdiebe hereingefallen. Ob sie etwas gestohlen haben, steht aktuell nicht fest. Bis auf eine geöffnete Schranktür konnten keine Veränderungen in der Wohnung festgestellt werden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Vergewissern Sie sich vorher durch einen Anruf bei den Stadtwerken, ob es sich tatsächlich um einen ihrer Mitarbeiter handelt. Suchen Sie die Rufnummer aus dem Telefonbuch selbst heraus. Im Zweifel informieren Sie die Polizei. |erf

