Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eternitplatten illegal abgelagert

Bild-Infos

Download

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere illegal abgelagerte, sogenannte Eternitplatten sind am Donnerstag in einem Waldstück zwischen Mackenbach und Ramstein von einem Spaziergänger gefunden worden. Unbekannte haben die möglicherweise asbesthaltigen, blauen Faserzementplatten unerlaubt in der Natur abgelagert. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wo wurden in der Vergangenheit Eternitplatten abgebaut/entsorgt? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell