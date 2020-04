Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während Spaziergang Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz an der B37 ein abgestelltes Auto beschädigt. Wie die Besitzerin einen Tag später anzeigte, hatte sie ihren Pkw gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Waldrand abgestellt und war zu einem Spaziergang gestartet. Als sie eine gute Stunde später zurückkam, stellte die Frau fest, dass Unbekannte in der Zwischenzeit auf der Beifahrerseite eine Scheibe eingeschlagen haben.

Gestohlen wurde nichts. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die möglicherweise im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

