Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreiste Diebe

Kaiserslautern (ots)

Dreiste Diebe haben während der laufenden Arbeiten auf einer Baustelle in der Eierstraße zugeschlagen. Am Donnerstag wurde angezeigt, dass unbekannte Täter in dem Gebäude, das sich im Umbau befindet, einen hochwertigen Abbruchhammer der Marke "Hilti" gestohlen haben. Vermutlich nutzten die Diebe einen unbeobachteten Moment, als die Arbeiter im Obergeschoss aktiv waren.

Die Maschine verschwand am Montagvormittag zwischen 8 und 11 Uhr. Sie hat einen Neuwert von 1.500 Euro.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

