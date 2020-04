Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche verlaufen sich im Wald

Kaiserslautern (ots)

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend einen Hilferuf an die Polizei abgesetzt. Kurz nach halb 10 meldeten die beiden Mädchen per Telefon, dass sie sich im Wald verlaufen haben.

Die beiden 14 und 17 Jahre alten Mädchen waren so orientierungslos, dass sie keine Angaben zu ihrem Standort machen konnten. Aber im Gespräch fanden die Beamten heraus, dass die beiden Freundinnen ihren Spaziergang am Bremerhof gestartet hatten. Und mit Hilfe der weiteren Angaben sowie ihres Handy-Standorts konnten die Jugendlichen schließlich im Wald bei Dansenberg ausfindig gemacht werden. Eine Streife holte die beiden Mädels ab und brachte sie zu ihrer Erziehungsberechtigten. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell