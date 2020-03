Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei schnappt französische Diebin am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 3. März nahm die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt eine 30-jährige Französin bei der Passkontrolle an einem Flug nach Hurghada/Ägypten fest. Die Justizbehörden suchten per Haftbefehl wegen Diebstahls bereits seit 2018 nach der Frau.

Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3.820 Euro wendete die Verurteilte eine Freiheitsstrafe von 150 Tagen ab und konnte so schließlich Ihren Flug nach Hurghada/Ägypten antreten.

